Énorme mise à jour pour Minecraft en octobre

Ce weekend, l’événement Minecon a lieu en Californie afin de regrouper les fans du jeu Minecraft et, bien entendu, dévoiler les mises à jour à venir.

Mojang a annoncé que Minecraft aura une mise à jour énorme le 4 octobre 2016, en plus d’un pack prémium spécial: «Chinese Mythology Mash-Up Pack».

La mise à jour ajoutera 7 nouveaux blocs de constructions, de nouvelles options de terrains, des ours polaires, des bannières, des plantes, et plus encore.

Pour 4,99$ US, le «Chinese Mythology Mash-Up Pack» ajoutera 41 nouveaux skins, un tout nouveau monde et, bien sûr, des dragons!

La mise à jour est réservée pour la Xbox One et la Wii U en Amérique du Nord le 4 octobre, mais sera disponible à toutes les autres plateformes le lendemain.