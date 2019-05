Un casque PlayStation VR géant à la gare de King’s Cross

Demain, le 13 octobre, le casque de réalité virtuelle de Sony «PlayStation VR» sera en magasin pour les joueurs qui se sont dépêchés à le précommander.

Pour souligner l’arrivée de la PlayStation VR, Sony a installé un casque géant dans la gare de King’s Cross à Londres où les voyageurs peuvent prendre une pause et s’évader dans un monde virtuel.

Évidemment, le casque géant n’est pas un écran, mais bien un kiosque pour attirer l’attention. L’expérience se passe plutôt à l’intérieur!

Step inside. Live the Game. Try #PlayStationVR at King's Cross Station today. pic.twitter.com/PLDXxnydEI