Fuite du prochain jeu de «Tomb Raider» dans le métro de Montréal?

«Eh bo-boy», quelqu’un risque d’être dans le trouble aujourd’hui...

Un utilisateur Reddit déclare avoir vu, sur l’écran d’un passager du métro de Montréal, le titre du prochain jeu Tomb Raider bien avant son annonce.

Premièrement: arrêtez de regarder les écrans des autres quand vous êtes dans des lieux publics.

Deuxièmement: n’ouvrez surtout pas des documents confidentiels en public. Surtout pas sur la ligne verte où chaque personne est coincée comme dans une petite conserve de sardines!

Tripleh280, l’utilisateur responsable de la photo très floue, dit que le troisième titre du reboot de la franchise serait «Shadow of the Tomb Raider», selon les informations dans l’image. Cependant, les deux premiers reboots (Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider) ont été développés par Crystal Dynamics en Californie. C’est peut-être Eidos qui reprend le projet pour son troisième titre, avance Kotaku.

Une chose certaine: «Shadow of th Tomb Raider», c’est un bon titre. Mais, reste à voir si c’est réellement le prochain jeu Tomb Raider, ou juste l’idée d’un gars sur Reddit.