Masaya Nakamura, le «Papa de Pac-Man», est décédé

Un homme important dans le monde du jeu vidéo japonais est décédé.

Masaya Nakamura, né en 1925, est décédé le 22 janvier 2017, a-t-on appris aujourd’hui dans un communiqué venant de la compagnie Namco Bandai.

Nakamura a fondé Nakamura Manufacturing en 1955 à Tokyo, après avoir acheté deux manèges de chevaux mécaniques pour 3000 $, selon NintendoLife. En raison de la concurrence féroce, Nakamura a loué un espace dans un grand magasin et a décidé de s'occuper personnellement des manèges.

Son entreprise a grandi et s’est transformée en Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company (NAMCO) en 1958 pour éventuellement se spécialiser en parcs d’attractions et arcades. Le grand succès de la compagnie fut le jeu Pac-Man, sorti en 1980.

A photo posted by Edwige Marcé (@edwigemarce) on Jan 30, 2017 at 5:59am PST

Le jeu Pac-Man est devenu un réel phénomène culturel. Le jeu était non seulement le plus populaire de Namco, mais l’un des jeux japonais les plus importants au monde. Selon Mirror, l’idée du mot «Pac» vient de Nakamura, voulant représenter le personnage en train de mâcher vers ses proies. Grâce au succès monstre du jeu, on a surnommé Nakamura «le papa de Pac-Man».

A photo posted by Amalgam Collectors Xalapa (@amalgam_zone) on Jan 30, 2017 at 7:23am PST

Namco, maintenant nommé Namco Bandai, est responsable des jeux Galaxian, Galaga, Pole Position, Xevious, Ace Combat, Tekken, Ridge Racer et plusieurs autres jeux de l’âge d’or des arcades.

En 2007, Nakamura a obtenu l’Ordre du Soleil levant, un ordre japonais, la plus haute distinction japonaise après l’Ordre du Chrysanthème.

Masaya Nakamura avait 91 ans.