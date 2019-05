Meitu sort un téléphone intelligent Sailor Moon vraiment «kawaii»

Vous souvenez-vous de Meitu?

En janvier, Meitu était l’application mobile de l’heure. Elle transformait vos égoportraits pour ajouter des couleurs pastels, des yeux de Bambi et des joues rosées; tout pour charmer les internautes.

L’application n’est peut-être pas aussi virale aujourd’hui, mais la compagnie Meitu connaît toujours du succès en Chine grâce à ces téléphones intelligents.

Question de revivre un moment viral, Meitu a lancé de nouveaux modèles de téléphones: le M8, et son grand-frère, le Meitu T8. The Verge explique que Meitu mise d’abord sur la capacité de prendre d’excellents selfies avec sa caméra 12 Mp à l’avant, et de 21 Mp à l’arrière. Pour comparer, l’iPhone 7 a une caméra 7 Mp à l’avant et 12 Mp à l’arrière.

Le M8 a un processeur Helio X20, 4 Go de mémoire RAM, un écran 5,2 pouces et une batterie de 3,000 mAh. C’est bien, tout ça, mais c’est plutôt le design qui nous intéresse.

Bien que le M8 sera disponible dans des couleurs de base, Meitu lancera également un modèle...SAILOR MOON!

Meitu

Le téléphone est rose avec une belle boucle et la silhouette de notre guerrière préférée Sailor Moon. Ce n’est pas tout: il vient avec un manche à autoportraits «Moon»! Comme une baguette magique.

Si l’univers de Sailor Moon ne vous enchante pas, Meitu propose également une version Hello Kitty, sans «selfie stick».

Meitu

Le téléphone sera disponible dès demain sur le site web de Meitu au prix de 2999 yuans, soit environ 600$ canadiens.