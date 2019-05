Le jeu Get Even reporté à la suite de l’attentat de Manchester

L’éditeur Bandai Namco a décidé de repousser la date de parution de son jeu Get Even à la suite des événements tragiques qui ont eu lieu à Manchester lundi.

On a bien hâte de jouer à Get Even, mais on peut attendre encore un peu. Prévu demain, le jeu sortira plutôt le 23 juin 2017.

Namco fait bien.

Dans une bande-annonce où l’on en apprend plus sur l’intrigue du jeu, on voit une jeune adolescente prise en otage avec une bombe attachée au corps. Ouf.

C’est la page Facebook officielle de Get Even que la compagnie a annoncé ses intentions de lancer son jeu un peu plus tard.

«Compte tenu des événements récents, et par respect, nous avons décidé de reporter la sortie commerciale de Get Even pour le 23 juin. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées [par les événements].»

Le jeu va donc sortir le mois prochain sur PS4, Xbox One et Windows.