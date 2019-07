6 endroits où bruncher dans le Vieux-Montréal si vous êtes lendemain de veille

Trouver un bon restaurant où bruncher dans le Vieux-Montréal peut rapidement devenir une longue épopée.

Peuplé de restaurants touristiques et trop chers, ce populaire quartier de la ville peu parfois décevoir quand vient le temps de manger des œufs tournés, bacon, smoothie.

Si vous avez trop bu la veille et que vous cherchez un endroit où votre estomac pourra se sentir revivre en douceur... Voici 6 restos qui ne devraient pas vous décevoir.

1. Le Cartet

Le menu brunch du restaurant Le Cartet est un pur délice. Entre les assiettes d’œufs bénédictines ou le gravlax de saumon ou les toasts aux avocats, le choix est extrêmement difficile. Bonne chance.

106 rue McGill

2. Tommy

Viennoiseries, quiches et latté. Pour un brunch en toute simplicité, c’est au Tommy café qu’il faut aller. Avec son décor blanc et épuré, c’est l’endroit parfait pour se réveiller tout en douceur et pendre quelques photos pour votre compte Instagram.

200 rue Notre-Dame Ouest

3. Lov

Le fabuleux restaurant Lov n’est pas seulement magnifique, il offre aussi un menu brunch savoureux. Sachez que les plats végétariens qu’ils offrent séduisent même les plus grands carnivores.

464 rue McGill

4. Maggie Oakes

Le restaurant de l’hôtel William Gray, le Maggie Oakes, est un arrêt obligé pour les vrais foodies. En lendemain de veille, il n’y a pas mieux que leurs plats de tartinades, d’œufs tournés ou d’œufs bénédictines pour vous remettre l’estomac sur pieds. Ils offrent d’ailleurs d’excellents mocktails.

426 Place Jacques-Cartier

5. Rosewood

Pour ceux qui voudraient commencer la journée avec un petit verre, le restaurant Rosewood offre les brunchs «bottomless Mimosa». Voilà une bonne façon de continuer votre party de la veille, cette fois accompagné de décadentes assiettes de brunch!

6. Verses

Œufs pochés, rillettes de lapin, parmentier de canard... Le restaurant de l’Hôtel Nelligan, le Verses, offre un menu varié pour tous les types de «bruncheurs». Que vous aimiez les œufs à la folie ou que vous soyez plus du genre à manger un plat de «dîner», c’est l’endroit parfait!

100 rue Saint-Paul Ouest

