[QUIZ] Dans quel quartier de Montréal devriez-vous vivre, selon votre personnalité?

Félicitations! Vous devriez vivre sur le Plateau Mont-Royal, terre d’accueil des centaines de millions de Français venus découvrir le Nouveau Monde. Vous êtes un habitué de la vente trottoir et pour vous un dimanche après-midi se doit d’être accompagné d’une bonne bouteille de vin et de charcuteries. Les sens unique ne vous font pas peur et vous avez réussi à dresser les dizaines d’écureuils qui grignotaient votre plan de choux kale. Le Plateau c’est votre maison et vous ne l’échangeriez pas pour un quartier plus jeune et fringant.

Félicitations! Vous devriez vivre dans le quartier Hochelaga ou Hochela’g comme le disent si bien les habitués. Pour vous le bonheur se résume à boire une grosse pinte de 50 tablette sur le balcon pas de t-shirt en écoutant en boucle Les Colocs. Vous êtes un dénicheur de bonnes affaires et vous n’hésitez pas à magasiner dans les friperies. Votre appartement est savamment décoré d’objets vintages et hétéroclites. Vous possédez une collection de tasses de l’Expo 67 et vous allez régulièrement bavarder avec les manchots du Biodôme. La vie de rêve!

Félicitations! Vous devriez vivre dans le quartier St-Henri, là où la jeune faune professionnelle de Montréal se cache. Ici, vous croiserez de nombreux couples en mission pour aller faire leur épicerie au marché Atwater le samedi matin, armé de leur caddy. Les «piqueniqueux» du Canal Lachine, c’est vous. En plus d’avoir des cuisses d’enfer à cause de vos nombreuses rides à vélo, vous devenez davantage bilingue de jour en jour. Les cônes orange ne vous font pas peur et vous n’hésitez pas à sortir de chez vous pour vous délecter des nouveaux plats des restaurants les plus «hip» du coin.

Félicitations! Vous devriez vivre dans le Mile-End, là où tout le monde est cool de façon ironique. Votre bagel fromage à la crème est devenu une véritable obsession. Vous passez votre temps à faire le tour des nombreuses friperies du coin à la recherche du morceau le plus weird qui pourrait impressionner vos voisins. Vous ne buvez que de la Pabst dans les ruelles les plus sombres et vous passez vos soirées dans des concerts undergrounds. Visiblement, vous êtes «too cool for school».

Félicitation! Vous devriez vivre dans Rosemont. Vous avez probablement 40 enfants, 3 chiens et un condo qui donne sur une ruelle verte. Vous cultivez un jardin à même votre fenêtre de cuisine et vous lisez fréquemment de la poésie assis sur votre balcon avec vos voisins. Vous organisez des réunions de voisinages et vous êtes de ceux qui sont très impliqués dans le nettoyage de la rue. Vous faites constamment des ventes de garage. Vous venez de la banlieue et vous aimez les grands espaces voilà pourquoi le quartier Rosemont vous a fait de l’œil.

Félicitations! Vous devriez vivre dans le Vieux-Montréal. Vous avez votre carte fidélité du Bota Bota et vous êtes un adepte d’Instagram. Vous prenez en photos absolument tout ce que vous faites, de vos cours de yoga en passant par votre latté matinal. Vous avez développé un talent particulier pour vous déplacer en talons hauts dans le Vieux-Montréal. Vous mangez constamment au restaurant et vous croisez régulièrement le grand gratin québécois. Si ça se trouve, vous avez même partagé une bière avec Christina Aguilera. Vous ne vous êtes jamais déplacé pour assister aux feux d’artifice de La Ronde, car la plus belle vue se trouve de votre terrasse sur le toit.