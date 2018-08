8 endroits où aller guetter les étoiles filantes et faire des voeux

Allez chercher votre chaise pliante, une couverture et votre partenaire de road trip préféré, c’est le temps des Perséides!

Cet été, la fameuse pluie d’étoiles filantes sera à son apogée dans la nuit du 12 au 13 août, bien que la «saison» se termine seulement après le 24 août.

On dit que les conditions astronomiques sont excellentes cette année pour observer le phénomène. La lune nouvelle du 11 août laisera le ciel assez sombre pour que l'on puisse bien voir les Perséides... s'il n'y a pas de nuages!

Pour ceux qui ne se contenteraient pas d’une petite route de campagne ou d’un champ de canola, voici quelques suggestions d’endroits où aller:

1.Le parc national du Mont-Mégantic

Il est situé dans une réserve internationale de ciel étoilé (une zone où l’on se bat contre la pollution lumineuse), on y trouve l’observatoire astronomique le plus puissant du Canada et on y offre des activités spéciales du 10 au 14 août 2018 (télescope, présentations, etc.).

Une publication partagée par Montreal, Canada (@steveglwalsh) le 7 Août 2017 à 17h12 PDT

2. Le reste de la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic

Sherbrooke ainsi que les 35 municipalités des MRC du Haut-Saint-François et du Granit (East Angus, Piopolis, etc.) sont aussi situées dans les limites de cette réserve. Allez rouler dans le coin, spottez les haltes routières et appréciez!

Une publication partagée par Danielle Negri (@danielleknegri) le 7 Août 2017 à 17h10 PDT

3. Le mont Sutton

Il est possible de passer la nuit au sommet du mont Sutton. À 840 m, vous serez un peu plus près des étoiles. Sites de camping en haut des pentes de ski, abris rustiques ou dortoirs pour randonneurs sont à votre disposition.

Une publication partagée par Ju Trudeau (@julietrudeau) le 25 Juil. 2017 à 6h53 PDT

4. La plage d’Oka

Si (et seulement si) vous faites du camping au parc national d’Oka, vous aurez exceptionnellement accès à la plage pour observer les Perséides. Pour la date de cette activité et les détails, il faut s'informer par téléphone au 450-479-8365.

Une publication partagée par Rafał Długosz (@rafal.dlugosz) le 6 Août 2017 à 6h10 PDT

5. L’hôtel Beatnik

Dans les environs de cet hôtel original ouvert en 2016 à proximité du spa Balnea de Bromont, vous verrez sûrement les étoiles mieux qu’en pleine ville. Et si le ciel est couvert, vous retournerez simplement profiter de votre studio ou des salons communs.

Une publication partagée par momo (@uniquelymomo) le 16 Avril 2017 à 8h54 PDT

6. Le parc régional du Poisson Blanc

Amateurs de plein air, partez en canot et installez votre tente sur une île au beau milieu du réservoir du Poisson blanc. Vous aurez la paix pour guetter les étoiles. Il faut réserver son site.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 17 Juil. 2018 à 7 :47 PDT

7. Le bord du lac St-Jean

Une étendue d’eau de 1000 km2, ça en fait, du ciel dégagé! Au parc national de la Pointe-Taillon, on peut faire du camping directement sur la plage, à deux pas du lac St-Jean.

Une publication partagée par Caroline Plouffe (@plouffe.c) le 18 Juil. 2017 à 14h11 PDT

8. Le Mont-Tremblant

Vous voulez tout voir et tout savoir du peak d’étoiles filantes? Un télescope public et des astronomes amateurs vous attendent lors du Festival des perséides du Domaine Saint-Bernard, les 10 et 11 août à Mont-Tremblant.