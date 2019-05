Mario + The Lapins Crétins: finalement, c’est une maudite bonne idée

Il y a quelques mois, on apprenait une drôle de nouvelle: Les Lapins Crétins d’Ubisoft allaient rencontrer notre plombier préféré de Nintendo. Ma réaction initiale a été de sauter de joie et de dire «Awww, ça va être tellement cute!», mais mon opinion professionnelle a rapidement pris le dessus: «C’est quoi, cette idée-là? C’est étrange.»

Ma méfiance envers le projet était la même que plusieurs autres chroniqueurs: comment est-ce qu’un jeu à la XCOM avec un crossover Mario / Lapins Crétins peut-il fonctionner? Est-ce que c’est attirant, comme concept? Un peu, mais pas tant.

C’est là que Ubisoft m’impressionne: ils ont lancé une idée très peu attirante sur papier et, ont finalement sorti un jeu qui dépasse toutes nos attentes. Parce que oui, Mario + The Lapins Crétins (ou «Rabbids»): Kingdom Battle est une vraie réussite. C’est différent, bien organisé, magnifiquement coloré et tout simplement bon.

Le jeu

Mario+Rabbids commence avec l’histoire d’une jeune ado adepte de technologie qui travaille sur un prototype de casque. Ce casque permettrait de fusionner des objets ensemble...et on en aura bientôt la preuve.

Après un souci technique, des Lapins crétins s’emparent du casque et se fusionnent accidentellement avec plein de trucs, dont des objets liés à l’univers de Mario. Les lapins se retrouvent rapidement dans le Royaume Champignon, et voilà, Mario doit sauver le monde. Votre objectif principal: retrouver le lapin qui s’est enfui avec le casque.

Mécanique

Il faudra traverser un Royaume Champignon infesté de lapins fous, mais pas comme dans un simple platformer. Mario+Rabbids est un jeu de rôle tactique en tour par tour où vous devez composer votre propre équipe de combat.

Votre équipe va se battre contre des ennemis dans des zones de bataille, mais pas dans le «monde libre». Celui-ci sert surtout à simplement vous rendre aux prochaines zones de combat, qui portent des thèmes différents selon le secteur du Royaume. Plus vous avancez, plus les ennemis seront difficiles à combattre et plus votre stratégie devra être bien planifiée.

Le jeu comprend huit personnages jouables: Mario, Peach, Yoshi, Luigi et leur équivalent Lapins crétins. Ceux-ci ont tous leurs propres arbres de talent et une capacité de base, en plus d’avoir accès à des pistolets lasers. Piou, piou!

Dans une zone de combat, vous allez avoir un défi précis: combattre tous les ennemis, combattre le boss ou vous rendre à une autre zone. Selon l’objectif, votre stratégie sera différente.

Vous pouvez sauter sur la tête de vos collègues pour atterrir plus loin, lancer des lasers sur vos ennemis, faire des jambettes et plein d’autres options surprises. Tous les personnages sont positionnés dans une grille de combat, qui vous aidera à calculer vos gestes. C’est chacun son tour, alors vous devez avoir un maximum d’impact!

À l’extérieur des zones de combat, lorsque vous vous promenez dans un secteur thématique, il y aura quelques puzzles. Des blocs à bouger, des tuyaux à connecter, etc. Cela aide le jeu à ne pas être trop répétitif ou juste axé sur le combat turn-based. Les séquences d’exploration permettent aussi d’obtenir des objets.

Vous n’allez pas vous sentir stupide

Permettez-moi un aveu: je n’aime pas souvent les jeux tactiques au tour par tour. Je suis facilement distraite et pas très douée en stratégie. Souvent, je deviens impatiente et je me sens niaiseuse.

La mécanique de Mario+Rabbids, sur papier, a tout pour me déplaire, mais ce n’est pas le cas. Même si le jeu devient «difficile» assez rapidement, il n’est jamais totalement frustrant. C’est même une excellente introduction au style XCOM, sans être décourageant ni trop facile.

Côté défi, il y a des adversaires de base, des mini boss et des gros boss, comme celui du premier monde inspiré de Donkey Kong!

Le design

Les couleurs du jeu sont complètement éclatées. Parce que je suis daltonienne, je manque certaines choses, dont les fameux coins je suis incapable de voir sur le gazon trop vert, mais j’apprécie les textures et le design du jeu. Petit hic: j’aime bien bouger les caméras pour voir le look d’une plateforme, mais celles de Mario+Rabbids ne me laissaient pas toujours regarder partout. Dommage.

Le mash-up Super Mario et Rabbids est aussi, côté look, une vraie réussite. Les personnages sont remplis de personnalité et sont hyper divertissants dans les cutscenes; j’en aurais même pris plus!

Il y a très peu de texte à lire, ce qui pourrait être très bien pour les plus jeunes (ou les impatientes comme moi). On se concentre surtout sur les combats et l’exploration du Royaume, en passant par un monde enneigé à un monde hanté. C’est ça qu’on veut!

Hybride, ou pas?

Oh que OUI!

Je trouve qu’il est plus difficile pour les jeux style «long play» d’être accessibles sur la Nintendo Switch en version portable. Pas facile de jouer à Zelda dans le métro pour seulement 15 minutes!

Les combats de Mario+Rabbids ne sont pas longs, et sont séparés par un monde «libre». Pas besoin de sacrifier cinq heures de votre vie pour profiter du jeu; il est donc idéal dans un contexte portable.

Le bon

C’est un vrai jeu tactique

Aussi coloré qu’un film de Pixar

Au moins 20 heures de jeu

Parfait pour une console hybride comme la Switch

Difficile sans être complètement frustrant

Bon pour ceux qui n’aiment pas les jeux tactiques

Le moins bon

Le contrôle des caméras est parfois agaçant

Le scénario est un peu laissé de côté en cours de chemin

80$, ayoye.

Bref...

Il n’y a pas vraiment de trucs négatifs à dire à propos de Mario+Rabbids. Lors de la présentation officielle du jeu à E3 par Ubisoft et Shigeru Miyamoto, le creative director David Soliani n’a pas pu retenir ses larmes tellement il était ému. On le comprend enfin; il a de quoi être fier. Son jeu est excellent et, Miyamoto était là pour le dire à tout le monde.

J’ai réellement aimé le style chacun-son-tour, les options de combat, les couleurs et la personnalité du jeu. La seule chose que j’aime pas vraiment, c’est son prix. Ouch, 80$!

Disponible exclusivement sur la Nintendo Switch.