19 endroits insolites où prendre les plus belles selfies à Montréal

Pas de doute. Si votre résolution 2018 est de devenir une star d’Instagram, vous devrez user de votre imagination pour vous démarquer des autres.

Heureusement, l’équipe de Silo 57 est là pour vous diriger vers le droit chemin et vous faire découvrir de magnifiques lieux où prendre d’incroyables égoportraits.

Sortez votre selfie stick et votre plus beau sourire.

Voici 19 endroits où prendre une photo si vous voulez faire le plein de «J’aime».

1. Près du parc Lahaie

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 8 Sept. 2016 à 5h50 PDT

2. Dans la bibliothèque des archives nationales

Une publication partagée par PureWow Book Club (@purewowbookclub) le 25 Juil. 2017 à 17h07 PDT

3. Dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 24 Janv. 2017 à 6h18 PST

4. Devant les conteneurs de Pointe-St-Charles

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 16 Janv. 2017 à 12h39 PST

5. Près du Viaduc Van Horne

Une publication partagée par lucho (@lushooter) le 23 Oct. 2017 à 17h14 PDT

6. Près de la fontaine de l’Oratoire Saint-Joseph

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 10 Juil. 2017 à 13h41 PDT

7. Dans le Palais des Congrès

Une publication partagée par Freddy | Montréal | 🇨🇦 (@arcpixel) le 13 Nov. 2017 à 4h16 PST

8. Devant cette murale de la ville dans le Mile-End

Une publication partagée par Mégane (@megane_brunette) le 5 Oct. 2017 à 4h54 PDT

9. Devant l’aéroport Montréal Trudeau

Une publication partagée par Joëlle Paquette (@veryjoelle) le 8 Août 2017 à 12h29 PDT

10. Devant l’Habitat 67

Une publication partagée par Monika Gorgopa (@monika_gorg) le 12 Nov. 2017 à 13h11 PST

11. Dans les escaliers du Crew Collective Café

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 1 Mai 2016 à 7h20 PDT

12. Près des serres de Westmount

Une publication partagée par Émilie Boyer (@emmisaurus_) le 18 Sept. 2017 à 16h33 PDT

13. Dans la station de métro Berri-UQAM

Une publication partagée par Drowster (@drowster) le 6 Sept. 2016 à 8h19 PDT

14. Devant le Cinéma L’Amour

Une publication partagée par Drowster (@drowster) le 5 Sept. 2016 à 16h06 PDT

15. Au square Saint-Louis

Une publication partagée par Megan Munroe (@meganmunroe) le 11 Nov. 2017 à 13h11 PST

16. Dans le corridor du CEPSUM de l’Université de Montréal

Une publication partagée par Drowster (@drowster) le 19 Janv. 2015 à 6h28 PST

17. Devant les maisons colorées de la rue Drolet sur le Plateau Mont-Royal

Une publication partagée par Jeff Frenette (@dezjeff) le 18 Sept. 2016 à 18h01 PDT

18. Dans les toilettes du Agrikol (ou dans ces 17 toilettes incroyables)

Une publication partagée par madalena pacheco (@annabelee) le 7 Oct. 2017 à 19h15 PDT

19. Devant le Wilensky’s dans le Mile-End

Une publication partagée par Paolo AF (@hellofever) le 22 Juil. 2016 à 15h25 PDT

