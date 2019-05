«Session» amorce le grand retour des jeux de skate

Au début des années 2000, les jeux vidéo de skate étaient au sommet de leur forme. Tony Hawk Pro Skater 2 avait été particulièrement bon, et est encore considéré comme étant l’un des meilleurs jeux de tous les temps.

Mais, ce style de jeu est disparu avec le temps. Heureusement, une campagne Kickstarter a comme mission d’amorcer le grand retour des jeux de skate!

Le jeu «Session» s’est inspiré de la culture skate des années 90 et début 2000 pour offrir ce que ce sport est vraiment: une forme d’expression. Ce sera un bon vieux jeu de skate, comme on les aime.

«Le but du jeu est de vivre le sport dans son intégralité. De se sentir comme un vrai skater talentueux. Explorez et apprivoisez le béton, filmez-vous et vos amis, et partagez vos images sur le web et avec la communauté skate», décrit la campagne Kickstarter lancée par crea-ture Studios.

Visiblement, les premières images de Session impressionnent déjà les gamers: la campagne a déjà amassé 56 000 $ de son objectif de 80 000$ en quelques heures.

Grâce au financement déjà partiellement obtenu, le studio pourra lancer son jeu en accès anticipé sur Steam et Xbox Game Preview.

Le lancement complet est prévu pour 2019. Il faudra patienter, mais nous risquons de pouvoir y jouer rapidement grâce aux accès anticipés!