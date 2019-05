Gérez votre propre hôpital avec Two Point Hospital

L’excellent simulateur des années 90 Theme Hospital aura une suite spirituelle intitulée Two Point Hospital plus tard cette année, soit plus de 20 ans après sa sortie initiale.

Deux des créateurs de Theme Hospital, Gary Carr et Mark Webley, travaillent sur ce nouveau projet de gestion d’hôpital. Selon Polygon, leur objectif est de conserver l’humour, le charme et la «rejouabilité» du jeu original.

La bande-annonce propose une infopub amusante qui confirme le côté léger et humoristique du jeu. Il faudra construire et gérer un hôpital, mais vous ne risquez pas de vivre des expériences à la Grey’s Anatomy: les maladies seront fictives et le ton restera amusant.

Courtoisie

L'entreprise Two Point, qui s’occupe du développement, promet que l’éventuel soutien de mods et les fonctions en ligne offriront des défis pour les joueurs.

Courtoisie

Two Point Hospital devrait paraître en automne 2018 sur Steam.