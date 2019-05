La sortie de We Happy Few encore repoussée

Le jeu montréalais We Happy Few ne sortira pas en avril 2018, a-t-on appris aujourd’hui.

Normalement, quand on doit dire qu’un jeu est « encore » repoussé, ce n’est pas très prometteur. Cependant, la gang de Compulsion Games a été tellement honnête et ouverte avec sa décision que l’on doit leur faire confiance.

C’est dans une mise à jour de production que Guillaume Provost et Sam Abbott de Compulsion Games ont fait une mise au point pour expliquer leur décision.

« Il y a un mois, nous avons terminé tout le contenu du jeu, on l’a évalué, et on a pris des décisions en production en nous basant sur cette évaluation », explique Provost.

Compulsion a donc décidé de changer des trucs pour rendre le jeu, selon l'équipe, meilleur. En regardant leur vidéo, il est difficile de ne pas les croire; ces gars-là sont très passionnés de leur projet.

Bande-annonce We Happy Few (PS4)

Oui, on a lâché un gros soupir quand on a appris que le jeu sortirait seulement cet été. Mais si l’on est déçu, c’est qu’on a hâte. C’est bon signe!