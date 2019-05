18 jeux d'ordi auxquels on a tous joué

Si vous avez entre 27 et 35 ans, il y a de fortes chances que vous avez joué à plusieurs bons vieux jeu sur DOS ou Windows 95/98.

Certes, on n’avait pas les graphismes d’un Fallout 4 ou Uncharted, mais on avait du fun quand même.

Voici donc 18 jeux d’ordi rétro qu’on a tous joués!

SimCity 2000

Ce second opus de SimCity était un vrai bijou. On pouvait gérer notre ville en ajoutant des prisons, écoles, bibliothèques, hôpitaux et plus encore. C’était vraiment le début du SimCity qu’on connaît encore aujourd’hui!

Age of Empires

Une version retravaillée du jeu sortira à la fin du mois. Yes!

Mais où se cache Carmen Sandiego?

Ce jeu nous a appris les drapeaux et les villes du monde. C’était super éducatif, mais on ne le savait même pas!

Ski Free

Le maudit Yeti à la fin.

Pinball

Des heures de plaisir modeste.

Minesweeper

J’ai jamais vraiment compris comment jouer à Minesweeper. J’ai jamais voulu comprendre.

Aussi, j’avais genre 6 ans.

Adibou

Bon, y’a beaucoup de versions, mais on dit souvent juste «Adibou». Soit on jouait à l’école, ou en secret à la maison.

Commander Keen

Un bon vieux platformer. Commander Keen était un peu étrange avec ses couleurs flyées, ses personnages qui font pipi et ses ballons monstrueux, mais, c’est un vrai classique. Pas facile, non plus!

Solitaire

Ça donne le goût d’y rejouer!

Doom / Doom II

Une série très importante pour les jeux FPS, qui a eu une énorme influence dans l’industrie.

Leisure Suit Larry

Un jeu pour les adultes, bien entendu!

Duke Nukem 3D

Une version plus «douchebag» des jeux FPS, Duke Nukem a toujours été très divertissant et un peu niaiseux. On aime ça.

Tap’Touche

Apprendre à utiliser un clavier, c’était intéressant dans notre temps. Aujourd’hui, les enfants ont des appareils mobiles à 3 ans.

Lemmings

Un puzzle-platformer où le simple objectif est de guider les Lemmings d’un point A au point B, sans les tuer. Facile? Oh que non.

Alone in the Dark

Inspiré de Lovecraft, ce survival horror français était excellent avant d’arriver sur les consoles modernes. Ça n’a pas très bien vieilli, mais dans le temps, c’était terrifiant.

Wolfenstein 3D

Un énorme succès commercial. Pas aussi sanglant que Doom, mais tout aussi bon.

Ultima

Il y a eu pas mal de titres dans cette série qui a grandement influencé le monde des RPGs, mais on a eu un faible pour Ultima Online.

Dune

Basé sur les romans, Dune était un jeu d’aventure et stratégie en temps réel centré sur un conflit autour de l’extraction de l’épice, un peu comme dans notre monde réel et le pétrole. Un thème sérieux, qui était pourtant pas mal amusant.

À noter: avant d'écrire «vous avez oublié XXXXXX!» dans les commentaires, dites-vous qu'on est déjà d'accord avec vous.