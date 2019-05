5 restaurants montréalais qui vous donneront l'impression de voyager au Mexique

Pas besoin de voyager jusqu’à Tulum pour vous offrir un peu de chaleur, puisqu’à Montréal la nourriture mexicaine est abordable et aussi savoureuse que si vous étiez en voyage dans le Sud.

Détachez votre pantalon et levez votre verre de Téquila bien haut... C'est le temps de manger des tacos dans ces cinq restaurants montréalais suivants:

1. Maïs

La cuisine du restaurant Maïs est absolument délicieuse. Le ceviche est frais et équilibré et les tacos de pomme de terre douce vous feront encore saliver des semaines après être allé y manger. Prenez place à une de leurs longues tables de pique-nique et commandez-vous un plateau de quatre shooters de Téquila. Impossible de ne pas y passer un bon moment! Il est aussi possible de réserver une salle privée, idéale pour les anniversaires ou même les mariages !

5439 boul. Saint-Laurent

2. La Tamalera

Davantage une épicerie mexicaine qu’un restaurant, cette charmante petite adresse du Mile-End ferme à 21h et ne sert pas d’alcool. Arrêtez-y pour luncher et boire une liqueur ou encore pour faire une commande pour apporter. Le week-end, vous aurez droit à un menu de brunch très festif et coloré. Vous ne serez pas déçu, car leur cuisine est fabuleuse !

226 avenue Fairmount Ouest

3. Fortune

Pour les adeptes d’Instagram qui voudrait passer un doux moment à siroter de la bière blonde et à se bourrer la face dans les tacos, rendez-vous au Fortune. Avec son affiche lumineuse en fer à cheval et ses petites tables, le restaurant est accueillant et très festif. Si vous voulez passer un bon moment entre amis ou avec l’être aimé, c’est une adresse à mettre dans votre carnet.

6448 boul. Saint-Laurent

4. Grumman 78

Connu entre autres grâce à son foodtruck (qui a gagné le prix du food truck de l’année au Gala des Lauriers), le Grumman 78 s’est fait une place de choix dans le cœur des amoureux de la bouffe. Vous y trouverez des tacos fabuleux, des ceviches et des salades fraîches et surtout beaucoup d’espace. C’est l’endroit idéal pour organiser une réunion entre amis ou même un mariage ! En plus, d’offrir une cuisine délicieuse, l’ambiance y est toujours festive.

630 rue de Courcelle

5. El Rey Del Taco

Si vous voulez vivre une expérience typiquement mexicaine, rendez-vous au El Rey Del Taco situé au cœur du marché Jean-Talon. Offrez-vous une petite pause en faisant votre marché pour goûter à leurs savoureux quesadillas ou encore à leur guacamole unique (que vous pourrez apporter à la maison). Et si vous n’avez pas envie de sortir de chez vous, il est possible de vous faire livrer leurs plats !

232 rue Jean-Talon Est

