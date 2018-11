Ce jeu fera de vous un meilleur chef que Ricardo

MISE À JOUR:

Le lancement du jeu Cooking Simulato a encore été repoussé, et les gameurs sont en colère.

«Après avoir consulté notre équipe, et compte tenu de vos commentaires et vos attentes, nous avons choisi de reporter la date de sortie de Cooking Simulator. Le jeu arrive début 2019», peut-on lire sur Steam.

Sous cette mise à jour, plusieurs Internautes se disent déçus de voir le jeu encore reporté, alors que la date de lancement avait déjà été changée au cours de l'année. Certains proposent qu'une version bêta pourrait aider à calmer la communauté. À suivre.

Article original:

Qui ne rêve pas d'avoir les talents de Ricardo en cuisine?

Les jeux où la cuisine est en vedette ne sont pas rares. On a des versions plus ciblées aux jeunes comme Cooking Mama, des machines à microtransactions comme Restaurant Dash, et plusieurs autres concepts autour de la bouffe.

Mais là, on aura la chance de vivre une expérience ultra-réaliste grâce à Cooking Simulator, un simulateur de cuisine de restaurant.

Préparez plus de 30 repas dans une cuisine digne d’un restaurant de Gordon Ramsay. Comme tout bon chef, vous pouvez « pitcher » des couteaux, mettre le feu et « péter une coche ».

Évidemment, il y aura des clients insatisfaits, alors il faudra trouver l’épice parfaite pour les charmer et s’assurer de bien préparer chaque repas.

Consultez la page Steam du jeu pour suvire les nouvelles concernant le lancement du jeu.