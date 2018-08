LAPLANTE (née Buteau), Marie



À Montréal, le 19 février 2018, à l'âge de, est décédée Marie Buteau, épouse de feu Elphège Laplante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Antoine Tawil), Paul (Nancy Connelli), André (Lorraine Carbonneau), Réal (Colette Séguin) et Lise (feu Edouard Boileau), ses petits-enfants Richard, Nadine, Claudia, Benoit, Nathalie, Sylvain et Joël, ses arrière-petits-enfants, son frère Yvan (Jeannine Pépin), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une messe commémorative a eu lieu le jeudi 1er mars 2018 à 11h à la Providence St-Joseph à Montréal.