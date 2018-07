DÉSORMEAUX, Jean



À St-Jérôme, le 22 février 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Désormeaux, époux de Mme Germaine Paquette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine, ses enfants Luc (Jocelyne), Serge (France), Sylvie (Alain), Alain (Diane), Line, Jean- Junior (Lyne), Yvon (Lucie) et Anne (Jocelyn), il quitte également plusieurs petits-enfants et leur conjoint(e), ses nombreux arrière- petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les rituels funéraires se dérouleront à une date ultérieure.400 LABELLEST-JÉRÔME450-438-1234Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.