J’ai commandé 8 bikinis vraiment pas chers sur Zaful et voici ce qui est arrivé

Depuis quelques semaines, je navigue sur divers sites d'achats en ligne, en quête du parfait maillot deux pièces. Évidemment, lorsque j’ai déniché le modèle désiré, il n’était plus disponible dans ma grandeur, en plus d’être introuvable dans d’autres boutiques virtuelles.

J’ai donc fermé le dossier.

Or, mon fil Instagram en a décidé autrement et j’ai commencé à voir défiler des compagnies douteuses, qui me proposaient des modèles similaires à prix mini. Je me suis évidemment fait prendre et j’ai cliqué sur Zaful, une entreprise chinoise.

Le bikini que je désirais au départ était très simple. Le haut à une bretelle était noir, la culotte haute de la même couleur. L’item convoité se détaillait à 140 $, sans les frais de livraison. Un investissement considérable pour ma garde-robe d’été.

Sur le site transactionnel chinois, un modèle quasi copié sur celui de mes rêves était offert pour seulement 21,25 $. Ça y est. J’étais officiellement intriguée.

Après avoir regardé plusieurs vidéos Try-On-Haul, dont celle de la YouTubeuse Cindy Cournoyer, j’étais convaincue. La plupart des commentaires étaient positifs, mais tous s’entendaient sur un point : même si la qualité est généralement au rendez-vous, il peut y avoir des surprises à la réception.

«Bah. Je m’essaye pareil», me suis-je dit.

En zieutant le site, plusieurs modèles m’ont fait de l’œil. Huit Add to cart plus tard, j’étais satisfaite de ma sélection. Zaful m’a même proposé un coupon qui me donnait un rabais de 30 $. Le montant total était donc de 145 $ et la livraison, gratuite.

Zaful

Contrairement à certaines personnes qui ont dû attendre plusieurs jours avant d’avoir des nouvelles sur l’état de leur commande, j’ai reçu une réponse le lendemain. Ma commande avait été traitée et envoyée. Eurêka.

J’ai aussi lu à plusieurs reprises que les délais de livraison étaient insupportables et que les frais de douanes étaient considérables. Moins de deux semaines plus tard, je recevais ma commande (malgré une erreur dans mon code postal?) et je n’ai pas eu besoin de dédouaner mon colis. Euh bien.

Un peu énervée par ma collection de maillots, mon estimée collègue Andréanne m’a conseillé d’essayer mes achats au bureau. Je me suis gardé une petite gêne pour enfiler mes maillots dans le confort de ma maison. Désolée Andee.

À ma grande surprise, tous mes maillots me vont comme un gant. J’ai commandé tous mes achats dans la grandeur small, je mesure 5 pieds 6 et pèse 125 lb. Les couleurs sont identiques à celles des photos sur le site et la qualité est étonnamment bonne malgré les bas prix.

À part les pads qui ne sont pas fixés, je dois les positionner à la bonne place, j’admets que je suis hyper contente somme toute. Pour à peu près le même montant que mon bikini de rêve, j’ai maintenant huit maillots, dont un très similaire à mon choix initial.

Oh! Et comme j’ai maintenant une collection swimwear complète, j’ai été dans l’obligation de me booker un voyage dans le Sud. Adios amigos.