Voici ce que votre race de chien favorite révèle sur votre personnalité

Si vous faites partie des gens qui aiment plus les chiens que les humains ou qui du moins, sont des #doglover bien assumés, sachez que votre race préférée de chien en dit long sur votre personnalité.

Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais aussi, un miroir de sa personnalité. Voici donc le reflet de votre personnalité à travers votre race préférée!

Si votre chien de rêve est... le Golden Retriever

Caractéristique : Familial

Pour vous, c’est la famille avant tout. Passer du temps avec vos parents, vos oncles, tantes, grands-parents, cousins éloignés que vous vous rappelez à peine du nom, et ce, dans une situation plus ou moins chaotique? Pas de problème. Encore mieux s’il y a de jeunes enfants!

Les Golden Retriever sont les chiens qui s’adaptent le mieux dans ce genre de situation. Ils sont dociles et polyvalents, en plus d’avoir de la facilité à côtoyer les enfants qui manquent peut-être de tact.

Votre moment préféré? Les soirées emmitouflées en famille en écoutant votre rendez-vous télévisuel ou un barbecue en famille après une longue journée d’été dans la piscine.

Si vous aimez tellement les Boston Terrier que vous avez envie de crier...

Caractéristique : Allumé

Si vous capotez sur les Boston Terrier, vous ne serez pas surpris d’apprendre que vous êtes une personne extravertie. Vous n’avez jamais peur de montrer votre vrai visage et votre gros caractère au monde qui vous entoure.

En plus, vous êtes probablement obsédé par les réseaux sociaux, puisque ces chiens sont officiellement parmi les plus instagrammable du monde.Votre activité préférée ? Une soirée jeux de société où vous pouvez profiter de la présence de vos amis et laisser complètement aller votre personnalité.

Si le Border Collie est le premier chien sur votre liste...

Caractéristique : Athlétique

Si vous êtes à la recherche d’un chien qui saura vous suivre dans vos activités physiques au quotidien, il est tout à fait logique que le Border Collie soit votre race de chien préférée.

Musclé et agile, le Border Collie est également l'une des races les plus intelligentes. Aucun problème à lui apprendre à rapporter la balle dans ce cas!

Vos moments préférés? Les après-midi au parc à se lancer un ballon entre amis ou votre jogging quotidien matinal.

Si un petit Cavalier King Charles Spaniel est votre pitou rêvé..

Caractéristique : Calme et affectueux

Dès que vous en avez l’occasion, vous aimez prendre du temps pour vous, relaxer et binge watcher une série sur Netflix ? Il est donc tout à fait normal que votre race de chien préféré soit le Cavalier King Charles Spaniel.

Affectueux et nonchalant, le Cavalier King Charles Spaniel se fera un plaisir de remplacer votre ex en tant que « cuddle buddy » lors de votre prochaine soirée cinéma.

Votre moment préféré ? Est-ce vraiment nécessaire de le mentionner ?

Si les hybrides de caniche s’enchaînent sur votre fond d’écran de cellulaire

Caractéristique : Original

Vous craquez pour ces types de chiens adorables, énergiques et totalement uniques. En fait, c’est que vous aussi, vous l’êtes. Tout comme la plupart des hybrides de caniche, vous êtes original, sympathique et facile à vivre.

Il existe aujourd’hui plusieurs sortes de mélanges avec les caniches, comme le Labradoodle, le Goldendoodle et le Maltipoo, qui rendent ces chiens complètement différents et incomparables, un peu comme vous, au fond.

Votre moment préféré ? Les activités comme la danse, ou vous pouvez laisser aller votre créativité et être complètement vous-même.

