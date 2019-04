Un immense Festival de Tulipes à 2 h 10 de Montréal qui vous donnera l’impression d’être dans les Pays-Bas

Vous avez toujours rêvé de vous balader dans un champ de tulipes? Pas besoin de vous réserver un billet vers les Pays-Bas pour réaliser vos plus grandes aspirations puisque c’est le retour du Canadian Tulip Festival durant le mois de mai.

Du 10 au 20 mai 2019, Ottawa accueillera des centaines de curieux qui souhaitent garnir leur compte Instagram de photos plus magnifiques les unes que les autres.

Avec plus d’un million de tulipes en fleurs et une tonne d’activités organisées, le Canadian Tulip Festival est l’un des plus grands évènements de ce genre à travers le monde. Ottawa n’a certainement rien à envier aux Pays-Bas!

Louez-vous une bicyclette et partez à la découverte de ces paysages à couper le souffle.

C’est l’excuse parfaite pour faire un petit roadtrip avec vos meilleurs amis.

Canadian Tulip Festival

10 au 20 mai à Ottawa

