C’est quoi «Il est où le bonheur» et pourquoi c’est la nouvelle chanson préférée de vos oncles et vos tantes?

Si durant les derniers mois, vous avez pris part à un rassemblement familial, il y a de fortes chances qu’un de vos oncles, avec un verre de vin de trop dans le nez, ait fait jouer la chanson Il est où le bonheur sur son haut-parleur Bose ou son iPad (avec lequel il aura d’ailleurs pris plusieurs photos floues au cours de la soirée).

À la suite de quoi le reste des boomers ont probablement chanté en coeur, tout en vous demandant «d’écouter les paroles, parce que tout ce qu’il dit est tellement vrai.»

Sinon, vous avez peut-être juste entendu la chanson à la radio.

Peu importe, commençons par le début.

C’est quoi cette chanson?

Il est où le bonheur est une pièce de l’auteur-compositeur-interprète français Christophe Maé. Elle est tirée de son album l’Attrape-rêves paru en mai 2016.

Le vidéoclip de la pièce, ajouté sur YouTube le 7 avril 2016, a réussi à cumuler près de 40 millions de visionnages à ce jour.

Et le Québec là-dedans?

Le succès de cette pièce venue d’outre-mer est dû en grande partie à nul autre que Francis Reddy. L’animateur était l’invité de l’émission «En direct de l’univers», en mars dernier, et avait mentionné que lors d’un tournage en France, il avait entendu la pièce et en était instantanément devenu amoureux. COUP DE THÉÂTRE! Christophe Maé a traversé l'Atlantique pour jouer la sérénade à Reddy. L’extrait a été publié sur Facebook et a accumulé 1,5 million de visionnages.

Et on connaît la suite! Dans les jours qui ont suivi, la pièce s’est hissée au sommet du palmarès iTunes Canada. Miriam Baghdassarian en a livré une version rythmée durant la demi-finale de La Voix. Et nul autre que Christophe Maé lui-même participera à la grande finale de la compétition musicale dimanche prochain.

Sortez vos iPad!

De quoi ça parle cette mozus de chanson?

Comme plusieurs autres chansons avant elle, «Il est où le bonheur» explore le thème de vivre dans le moment. CARPE DIEM, comme disait l’autre. YOLO.

La chanson pose une question plusieurs fois: «Il est où le bonheur?»

Maé passe ensuite plusieurs strophes à chercher ce fameux bonheur. Il décrit ses accomplissements et tout ce qu’il a vécu, mais en se questionnant toujours. Quand sera-t-il heureux?

«C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.»

On passe sa vie à chercher le bonheur, et quand on arrive à la fin, on réalise qu’on a cherché pour rien parce que le bonheur était là, à nos côtés, tout le long.

C’est aussi simple que ça.

Est-ce que c’est bon?

Les goûts sont subjectifs. À vous de nous le dire.

Avec la participation de Caroline G. Murphy