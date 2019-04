Un immense marché de fleurs aura bientôt lieu dans Hochelaga

Il n’y a rien comme un balcon fleuri pour égayer un appartement. Ça tombe bien puisque pour souligner l’arrivée du beau temps en grand, le quartier Hochelaga Maisonneuve accueillera pour une seconde année un Marché de Fleurs en mai.

Durant le long week-end de mai (18-19-20 mai), la Place Simon-Valois se transformera en immense marché fleuri.

Outre faire l’achat de plantes colorées pour redonner un peu de vie à votre logement, vous pourrez aussi profiter du marché de fleurs pour garnir votre compte Instagram.Il y aura même une envolée de papillons le samedi 19 mai à 13h!

Vous pourrez donc échanger avec des amoureux des plantes et possiblement apprendre quelques trucs pour les garder en vie le plus longtemps possible.

Un beau weekend en perspective!

