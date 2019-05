8 adresses qui valent vraiment le détour à Sainte-Thérèse

Des milliers de festivaliers s’apprêtent à envahir le village de Sainte-Thérèse pour la troisième édition de Santa Teresa. Entre deux spectacles, voici quelques commerces à visiter tant qu’à être à Sainte-Thérèse!

1. L’Atelier Sushi

Les meilleurs sushis de Sainte-Thérèse c’est à l’Atelier Sushi qu’ils se trouvent. Il parait que les sushis au saumon avec patate douce tempura sont légendaires! Vous devrez aller y goûter pour confirmer la rumeur!

6, rue Turgeon

2. La boutique l'Inédit du Nord

Cette boutique est un incontournable pour ceux qui prônent l'achat local. Affiches, chandelles, décorations, vêtements... Vous y trouverez une foule de petits objets parfaits à offrir en cadeau, ou à s’offrir.

4, rue Blainville Ouest

3. Deux (cave à manger)

Chez Deux, vous découvrirez une cuisine de saison savoureuse faite avec des aliments hyper frais. Le menu est composé de plusieurs plats à partager que vous pouvez déguster avec de superbes vins biologiques. Attention, il faudra réserver car c’est TOUJOURS plein peu importe la période de l’année.

2, rue Turgeon

4. Pomme Frite

Si vous êtes un peu plus pressé et que vous souhaitez manger une p’tite bouchée, c’est au Pomme Frite que vous devez aller. La poutine végétarienne est délicieuse et le hamburger de Portobello aussi. À essayer!

19-13, rue Blainville Ouest

5. Brasserie artisanale le Saint-Graal

Plusieurs spectacles gratuits du festival auront lieu à cet endroit alors vous risquez fort probablement d’y mettre les pieds. Profitez-en pour déguster leurs bonnes bières artisanales. Et si jamais vous êtes le chauffeur désigné pour le retour à Montréal, sachez que la brasserie fait une «bière» à 0% d'alcool faite de soda à la rhubarbe, de citron et de houblon.

32, rue Turgeon

6. Restaurant 425 °F

Siroter un verre de vin, manger une bouchée, acheter quelques produits frais et locaux... Voilà ce que vous propose ce nouveau restaurant de Sainte-Thérèse. Situé un peu plus en retrait du site du festival, ce sera l’endroit idéal où aller prendre un «break» si vous en ressentez le besoin.

100, place Fabien Drapeau

7. Blu! Gelato & cie

Une publication partagée par Eugénie C. (@eugeniecardinal) le 22 Avril 2018 à 1 :49 PDT

Ouvert seulement durant la belle saison, cette boutique de gelato sert aussi des sorbets, des smoothies faits maison et des biscuits mi-cuits. Miam! C’est l’endroit parfait pour un peu de sucré entre deux spectacles.

8, rue Blainville Ouest

8. Prohibition – bar à bières

Si vous êtes amateur de bières québécoises, vous aurez du choix au bar Prohibition. C’est plus de 200 variétés qui sont servies à cet endroit. Nul besoin de vous dire que le bar est pratiquement toujours plein!

32, rue Blainville Ouest

