10 conseils à suivre pour survivre à votre déménagement

Inutile de se raconter des histoires : déménager est stressant.

Il faut tout emballer (sans rien briser!), faire votre changement d'adresse chez tous les fournisseurs dont Vidéotron et tout déballer une fois à destination. En plus, il faut réussir à le faire alors que les rues débordent de camions de déménagement.

Pour garder la tête froide lors du joyeux capharnaüm du 1er juillet, voici les éléments à prévoir pour de ne rien oublier – et surtout, afin de pouvoir déléguer des tâches avant et pendant le jour D.

Quelques semaines avant le déménagement

1. Rassemblez le matériel nécessaire

Glanez toutes les boîtes que vous pourrez trouver. Préférez les petites boîtes qui sont plus maniables et moins lourdes une fois remplies.

Procurez-vous aussi des étiquettes et des crayons pour l’identification des boîtes, ainsi que du ruban adhésif et de la ficelle pour les solidifier et les fermer.

2. Faites vos boîtes avec logique

Remplissez progressivement vos boîtes. Commencez par les éléments les moins utilisés (comme les décorations de Noël) et terminez par les essentiels (vos verres de contact, par exemple).

N’oubliez rien : décrochez vos tringles à rideaux, vos luminaires et votre rideau de douche. Songez également à vider la remise extérieure et à récupérer les câbles de votre fournisseur de télécommunication.

Pour ce que vous ne souhaitez pas déménager, prévoyez une vente de garage, des dons au service d’entraide du quartier ou un service de ramassage.

3. Demandez de l’aide

À ce moment-ci de l’année, vous devriez déjà avoir réservé un camion ou retenu les services de déménageurs professionnels (autrement, que la chance soit avec vous!)

Pour faciliter le transport du mobilier et des nombreuses boîtes, demandez de l’aide aux membres de votre famille et à vos amis les plus habiles.

Prévoyez également des personnes de confiance pour garder vos enfants et/ou vos animaux de compagnie.

4. Organisez le transport du plus précieux

Déterminez comment et par qui seront transportés les enfants (s’il y a lieu, prévoyez le transfert des sièges d’appoint) et les animaux de compagnie (songez à la cage ou à la laisse).

Établissez également la liste des éléments fragiles, sentimentaux ou confidentiels (miroir, ordinateur, documentation) que vous préférerez peut-être transporter en voiture lors du déménagement.

5. Notifiez les différents services de votre nouvelle adresse

Inutile d’attendre d’être emménagés pour effectuer vos changements d’adresse.

Profitez du calme pré-déménagement pour communiquer votre nouvelle adresse aux services suivants :

Votre employeur

L’école des enfants et le service de garde

Vos institutions financière et de crédit

Les sites en ligne sur lesquels votre adresse est enregistrée

Votre compagnie d'assurances vie, maison et automobile

Votre fournisseur de câblodistribution et d’Internet peut accélérer le branchement à votre nouvelle adresse. Contactez-le tôt.

L'Hydro-Québec et les autres fournisseurs énergétiques

Le service municipal pour le permis animalier

L’Agence du revenu du Canada

Utilisez le Service québécois de changement d’adresse pour communiquer d’un coup votre nouvelle adresse au Directeur général des élections du Québec, au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à la Régie de l’assurance maladie du Québec, à Retraite Québec, à Revenu Québec et à la Société de l’assurance automobile du Québec

Quelques jours avant le déménagement

6. Prévoyez l’essentiel pour le début

Une fois déménagés, vous vivrez sans doute quelques jours en mode «camping intérieur». Prévoyez donc une boîte pratique pour tout avoir à portée de la main.

À l’écart du reste, emballez:

Des draps

Quelques vêtements de rechange (sans oublier les sous-vêtements)

Un nécessaire d’hygiène (savon, shampoing, serviette, dentifrice, déodorant, etc.)

Les médicaments essentiels

La nourriture des poupons et/ou des animaux de compagnie

Du papier hygiénique et des mouchoirs

De la vaisselle et des ustensiles pour la cuisson et pour la dégustation

Les câbles d’alimentation de votre téléphone mobile et de votre ordinateur portable

7. Organisez votre coffre à outils

Prenez soin de rassembler en un seul endroit tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant la journée :

Quelques produits d’entretien ménager, ainsi qu’un balai, une vadrouille, un seau et quelques linges

Des gants de travail (et de vaisselle, pour les plus dédaigneux)

De paires de ciseaux et/ou des couteaux à lame rétractable

Un tournevis tout-en-un, un marteau et des pinces

Sacs à ordure et à recyclage

Papier hygiénique

Savon à main

Trousse de premiers soins

8. Confirmez la présence de vos proches

Sans être de la mauvaise volonté, certains ont parfois la mémoire courte.

Assurez-vous donc de pouvoir compter sur votre famille et vos amis en confirmant leur présence par message en ligne, texto ou au téléphone.

Profitez-en pour rappeler l’adresse et l’heure auxquelles les gens sont conviés.

Le jour du déménagement

9. Assurez le ravitaillement des troupes

Assurez-vous que tout le monde puisse être désaltéré et rassasié en prévoyant des bouteilles d’eau et des collations.

Au moment opportun, commandez la traditionnelle pizza. Pour plus de variété et des menus adaptés aux allergies/restrictions alimentaires, faites affaire avec un petit restaurant du quartier d’accueil.

N’oubliez pas que les services de livraison de nourriture sont très sollicités le 1er juillet. Pensez donc à passer votre commande très tôt.

10. Prévoyez l’imprévisible

Ayez en poche de l’argent comptant ou une carte de crédit pour régler des paiements comme la livraison de nourriture ou la location d’un outil.

Prenez soin de charger complètement la batterie de votre téléphone mobile pour effectuer des transferts bancaires, chercher une information en ligne ou communiquer avec votre équipe de déménagement.

En somme, il est possible d’alléger le jour du déménagement en accomplissant de nombreuses tâches en amont, notamment en avisant Vidéotron avant de déménager.

Une fois le jour D venu, pensez à respirer par le nez. Communiquez clairement aux gens les indications et surtout, rappelez-vous que les anicroches font les meilleures anecdotes !