L’ultime combat entre PUBG et Fortnite se passera en justice

C’est officiel, les créateurs de Fortnite et PlayerUnknown’s Battlegrounds iront mener leur plus grosse bataille en cour.

PUBG Corp a déposé une plainte contre Epic Games pour atteinte au droit d’auteur, selon The Korean Times. Une injonction a été déposée en janvier.

La poursuite demande au tribunal du district central de Séoul de déterminer si Fortnite a bel et bien «copié» PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Tous les détails de la poursuite ne sont pas connus pour l’instant, alors il n’est pas possible de démontrer exactement, dans les faits, comment Fortnite aurait copié PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ce que l’on sait, cependant, est que les deux jeux utilisent le moteur Unreal Engine 4... qu'ont créé et fait breveter Epic Games.

Lors de son lancement, le jeu Fortnite n’avait pas le fameux mode «Battle Royale», où les joueurs se battent pour survivre. Le mode a finalement été ajouté en septembre, et Fortnite s’est rapidement hissé au sommet du palmarès des jeux les plus joués et regardés en ligne.

Selon Bloomberg, PUBG aurait généré plus de 1,3 G$, alors que Fortnite, qui est gratuit, génère plus de 200 M$ par mois avec microtransactions.

Un dossier à suivre!