Voici pourquoi les fans de Pokémon capotent en ce moment

Vous vous demandez peut-être pourquoi les fans de Pokémon dans votre entourage s’excitent le poil des jambes depuis hier soir.

On vous résume ça dès maintenant...

Deux nouveaux jeux pour s'initier au monde de Pokémon

Nintendo annonçait hier la parution de Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee, deux jeux de rôles Pokémon «simplifiés» pour Nintendo Switch qui se déroulent dans la région de Kanto, là où se déroulaient les jeux Pokémon Red et Blue. De plus, ces jeux seraient grandement inspirés de Pokémon: Yellow.

Ces productions se veulent des créations pour les nouveaux joueurs désirant s’initier au monde de Pokémon, mais — à en juger par les références à la saga — les entraîneurs plus expérimentés devraient également s’y retrouver.

Le «retour» de Pokémon Go!

Ainsi, plutôt que de combattre directement les bestioles pour ensuite les élever, on se contente de les capturer à la Pokémon Go. On pourra toutefois affronter d’autres joueurs en ligne. De plus, ces deux nouveaux projets ont un monde à deux joueurs collaboratif.

D’ailleurs, ce dernier sera compatible avec ces deux nouveaux jeux à l’aide d’une connexion Bluetooth. On rapporte qu’on pourra transférer certaines créatures récupérées dans Pokémon Go aux inventaires de Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee.

Pokémon Go n’est toutefois pas essentiel pour jouer à ces deux nouvelles productions.

Ces deux jeux seront disponibles dès le 16 novembre.

Et ce n’est pas tout

On peut finalement jouer avec une véritable Poké Ball!

On annonce également une nouvelle manette pour la Nintendo Switch: une Poké Ball compatible avec Let’s Go Pikachu, Let’s Go Eevee et Pokémon Go.

En plus de pouvoir jouer à ces jeux, la Poké Ball permet de «capturer» un Pokémon qu’on peut traîner avec soi et cumuler des récompenses au fil de notre kilométrage.

Un nouveau jeu Pokémon est disponible dès maintenant... et gratuitement!

Aussi à noter: on dévoilait hier Pokémon Quest, un jeu gratuit disponible dès maintenant sur la Nintendo Switch.

D’apparence rétro, Pokémon Quest vous permet de décorer votre «quartier général» en plus de diriger une bande de Pokémon s’aventurant sur Tumblecube Island, une nouvelle région pour cet univers.

Une version mobile de ce jeu sera également dévoilée à la fin du mois de juin.

D’autres annonces à venir!

Un autre jeu Pokémon sera lancé en 2019!