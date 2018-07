Tu peux enquêter de soir dans le plus grand labyrinthe intérieur du monde

En collaboration avec

Le premier samedi du printemps, quand le soleil est enfin sorti et qu’on a pu porter un t-shirt-pas-de-manteau dehors, j’ai pris mon vélo... et je suis allée voir mes collègues.

Je les avais vus tous les jours de la semaine (évidemment), mais ce matin-là, on avait décidé de faire une grande sortie de team building chez SOS Labyrinthe.

Au final, j’ai passé un excellent samedi après-midi. J’ai ri avec mes collègues, j’ai vu mon patron marcher à quatre pattes dans un tunnel, j’ai profité de la brise du St-Laurent et j’ai découvert que je serais vraiment super poche dans Indiana Jones. Du fun 10/10 !

Un record mondial

SOS Labyrinthe, c’est une attraction touristique située dans le Vieux-Port de Montréal. Cette immense structure d’acier et de béton abrite aujourd’hui un labyrinthe géant de 2 km. Pour vous donner une idée, 2 km, c’est à peu près la distance entre le métro Beaubien et la station Mont-Royal.

C’est donc grand. Très grand. Le plus grand labyrinthe intérieur du monde.

Un nouveau concept pour les téméraires

Cette année, SOS Labyrinthe lance un tout nouveau concept : les Soirs d’enquête. Les jeudis (ou jeudredis), vendredis et samedis soirs dès 19h30, direction le Quai de l’Horloge. Plongé dans la pénombre, on doit parcourir le labyrinthe rempli d’obstacles à la recherche d’indices pour résoudre une énigme.

Les Soirs d’enquête sont offerts en plusieurs niveaux de difficulté : facile, intermédiaire et difficile. Il va sans dire que plus le défi est ardu, plus il est long à réussir. C’est un peu comme une mission de escape room, mais à aire ouverte!

Pour vrai, je te mets au défi d’aller expérimenter les Soirs d’enquête en groupe. Si j’ai eu autant de fun en plein jour avec le parcours de base, imagine comme ça doit être fou de faire un jeu de style geocaching dans la pénombre!

Si tu as peur de la noirceur, pas de stress. Une lampe de poche te sera remise avant le parcours. Garanti que tu vas te sentir comme Inspecteur Gadget, mais encore plus habile.

Les Soirs d'enquête du SOS Labyrinthe sont offerts pour une durée très limitée.