DÉLISLE, Violette



À Maple-Grove, le 30 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Violette Délisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ronald Boivin, Richard Boivin (Lise) et Denis Boivin (Mélanie), son ami Michel Faille, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs: Diane (Pierre Côté) et Nicole, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 18 août 2018 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois (183, chemin St-Louis). Sa famille sera présente à l'église à compter de 10h pour recevoir les condoléances. L'inhumation se tiendra ultérieurement au cimetière de Lachine.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200