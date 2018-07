TÉTREAULT PLANT

Barbara Ann



À Ste-Catherine, le 28 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Barbara Ann Plant, épouse de feu M. Jean Tétreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Claude (Johanne Chesnichesky), Robert (Hélène Dubuc), Suzanne (Yves Houle), André (Colleen Lacourse) et Carole (Patrick Hill), ses dix petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 juillet 2018 de 10h à 13h30 au complexe funéraire:Une célébration aura lieu ce même jour à 13h30 au complexe.