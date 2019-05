Monster Hunter: World va enfin sortir sur PC

Après un lancement très réussi sur consoles, le jeu Monster Hunter: World verra enfin le jour sur PC très bientôt, a-t-on appris aujourd’hui.

C’est dans une bande-annonce que Capcom a dévoilé la date de lancement si attendue. La version PC sortira le 9 août; plus tôt que prévu. Le lancement devait être en septembre, alors c’est une bonne nouvelle pour les fans de la franchise japonaise.

La série Monster Hunter est la plus populaire de Capcom, et le dernier titre est le plus vendu de la compagnie avec 8 millions d’exemplaires écoulés en quelques mois.

Il faut noter que les quêtes collaboratives et contenus additionnels proposés après le lancement consoles arriveront sur PC plus tard, mais Capcom n’a pas dévoilé de date pour l’instant.

Monster Hunter: World sera disponible sur Steam à partir du 9 août. Il est déjà accessible sur Xbox One et PS4.