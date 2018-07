Tous les influenceurs prennent des photos à cet endroit et voici pourquoi

Nous sommes arrivés à une conclusion à force de parcourir notre feed Instagram: la place de choix pour les séances photo improvisées des influenceurs est sans aucun doute leur voiture!

À la place du chauffeur, en arrière ou même sur l'auto, les possibilités sont multiples pour prendre la photo parfaite à publier sur Instagram.

Voici 5 raisons pour lesquelles votre voiture devrait être votre nouvel emplacement de prédilection pour prendre les plus belles photos:

1. La luminosité est idéale dans la voiture

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 12 Mai 2018 à 8 :39 PDT

Il n’y a pas de doute, la lumière est LE facteur primordial pour une photo réussie. Comme les rayons de soleil se dispersent facilement à travers les fenêtres de la voiture, cela permet d’éclairer parfaitement notre teint. YAS!

2. Cet endroit peut facilement se fondre à votre feed Instagram

Une publication partagée par Elisabeth Rioux 👙 (@elisabeth.rioux) le 23 Nov. 2017 à 10 :03 PST

Certains prennent leur thème Instagram au sérieux et d’autres non... Pour ceux et celles dont c'est le cas, la voiture est une option intéressante, car l’arrière-plan demeure neutre. Parfait pour fitter avec n’importe quel thème!



3. Le vent vous donne l’impression d’être dans un photo shoot

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 3 Oct. 2017 à 3 :35 PDT

Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour Beyoncé en voiture? Lorsque l’auto est en marche, le copilote peut prendre des photos plutôt artistiques de vous avec les cheveux dans le vent.

4. C’est l’emplacement à selfies par excellence lors d’un temps d’attente

Une publication partagée par @melizannebergeron le 21 Oct. 2017 à 2 :01 PDT

Pour tuer le temps lorsque vous attendez que votre BFF finisse de travailler, installez-vous bien confortablement dans votre voiture (ou celle de vos parents) et immortalisez le moment en prenant une photo de votre pose signature.

*À ajouter à votre collection de selfies qui débordent sur votre feed!



5. Même les photos de groupe sont de mise!

Une publication partagée par Catherine Peach 🌞 (@4paquin) le 25 Mai 2018 à 12 :22 PDT

Avec une personne à l’avant, une du côté passager et une derrière, il est possible de prendre une belle photo de groupe lors d’un road trip.

