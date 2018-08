Seul un membre de l'Académie française peut avoir 10/13 à cette épreuve

Question #11

«Sensé» implique ce qui est raisonnable et a du bon sens, tandis que «censé» signifie ce qui est présumé. On amène une personne ou un animal vers un endroit. On apporte un objet ou une personne à un lieu. Depuis l'endroit où on est, on emmène une personne ou un animal vers un autre endroit. On emporte un objet avec soi pour les porter à un autre endroit. Enfin, l’expression «bref survol» est un pléonasme à éviter.