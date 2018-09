10 t-shirts de band à piquer dans la garde-robe de tes parents

Que l’on soit réellement fan des groupes de musiques ou que ce soit pour avoir un style qui rocke, porter un t-shirt à l’effigie d'un band métal/rock est en vogue en ce moment.

Ça tombe super bien en plus, parce qu’il y a des fortes chances que vos parents connaissent ces groupes et même, qu’ils possèdent des t-shirts vintage parfaits.

Voici donc 10 t-shirts de groupes de musique à voler dans la garde-robe de vos parents pour être cool et grunge.

BONUS : on vous a indiqué trois hits de chaque groupe, au cas où votre mononcle perspicace tente de vous coincer sur votre connaissance générale du groupe que vous portez. De rien.

Guns N' Roses

Ce groupe est devenu populaire dans les années 80, mais aujourd’hui encore, les magasins regorgent de chandails de toutes sortes de ce band. Cara Delevigne, Selena Gomez et Lysandre Nadeau sont d'ailleurs de grandes ambassadrices des couleurs du groupe.

3 chansons populaires : November Rain, Sweet Child O’ Mine, Paradise City

25$ à Forever 21

Metallica

Formé dans les années 80 également, ce groupe remplit toujours les amphithéâtres. Plusieurs de nos vedettes prefs, comme la belle Alanis, ont déjà porté leurs couleurs qui sont assez faciles à trouver dans les magasins.

3 chansons populaires : Nothing Else Matters, Enter Sandman, One

5,25$ à Ardène

Iron Maiden

Lady Gaga, Justin Bieber, Leighton Meester et Miley Cyrus ont tous déjà approuvé le port de ce t-shirt, puisqu’eux-mêmes l’ont fait par le passé.

3 chansons populaires : Fear of the Dark, The Number of the Beast, Run to the Hills

En rabais à 5,25$ à Ardène

AC/DC

Qui n’a jamais fredonné les nananas du début de la chanson Thunderstruck? Si vous aimez leur musique, pourquoi ne pas le montrer au monde entier? Alicia Moffet a elle-même un t-shirt du groupe, qu’elle a porté dans son récent périple en Afrique.

3 chansons populaires : Thunderstruck, Highway To Hell, Back in Black

En rabais à 20$ à Mango

Nirvana

Que vous ayez déjà eu un crush sur Kurt Cobain ou que vous trippez seulement sur le bonhomme sourire sur le logo, toutes les raisons sont bonnes pour porter des vêtements représentant le groupe.

3 chansons populaires : Smells like teen Spirit, Come as you are, Lithium

49$ à Urban Outfitters

Pink Floyd

Ce qui est merveilleux avec ce groupe, c’est que non seulement la musique est bonne, mais le logo de leur album The Dark Side of the Moon est vraiment super cool et original. Il existe de nombreux chandails sur le marché de ce groupe, qui semble être un des favoris des fashionistas.

3 chansons populaires : Wish you were here, Another Brick in the Wall, Comfortably Numb

53$ à Revolve.com

The Beatles

Le groupe sensation des années 60 a produit plusieurs hits et fait vibrer plusieurs cœurs de jeunes filles. Paul McCartney sera d’ailleurs de passage au Centre Bell et au Centre Vidéotron en septembre prochain.

T-shirt Comme des garçons/Beatles, 175$ à Simons

3 chansons populaires : Let it Be, Hey Jude, I Saw Her Standing There

Led Zeppelin

Tous les vêtements aux logos de Led Zeppelin sont tout simplement trop cool. Pour les plus discrètes, il existe des versions en noir et blanc ou sinon, des versions très colorées, qui attireront l'oeil à coup sûr. Une chose est certaine, ce t-shirt donnera des allures rock à quiconque osera le porter!

3 chansons populaire : Stairway to Heaven, Black Dog, Kashmir

21,40$ à Amazon.ca

The Rolling Stones

Les chandails de ce groupe sont les plus populaires sur le marché, probablement à cause du logo du groupe, qui est une grosse langue. On copie illico le style de Claudia Bouvette, qui porte un jolie crop-top super simple, mais très #badass!

3 chansons populaires : You Can’t Always Get What You Want, Paint It, Black, Sympathy For The Devil

25$ à Forever 21

Kiss

Connus grâce à leur grands maquillages et la beaucoup-trop-longue langue du bassiste, Kiss est un des groupes qui est passé à l’histoire et qui encore aujourd’hui, vend de nombreux vêtements à leur effigie.

3 chansons populaires : I Was Made for Loving You, Rock and Roll All Nite, I Love It Loud

32,50$ à Amazon.ca

