VINCENT, Bernard



À sa résidence de Ste-Agathe-des-Monts, le 13 juillet 2018, est décédé paisiblement entouré des siens, M. Bernard Vincent, époux bien-aimé de Mme Huguette Gaudet.Outre son épouse, il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Gilles, Jean-Claude (Christiane), ses neveux et nièces qu'il a tant choyés par sa présence bienveillante: Isabelle (Benoit), Sophie (Stéphane), Jean-Charles (Manon), Stéphanie (Éric), Heidi (Vincent) et Judith (Michel) ainsi que parents et ami(e)s.La famille désire remercier spécialement Danielle, Yvette et Chantal pour leur dévouement et leur aide si précieuse, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué à son bien-être.La famille vous accueillera à la:SAINTE-AGATHE-DES-MONTSle lundi 23 juillet 2018 dès 12h30 suivi des funérailles à 14h en l'église de Ste-Agathe-des-Monts.