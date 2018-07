MIREAULT, Gilles



C'est avec tristesse que la famille Bisson vous annonce le décès de Gilles Mireault, le 16 juillet 2018, à l'âge de 77 ans. Après trois cancers, il est parti paisiblement rejoindre l'amour de sa vie Ginette Bisson.Il laisse dans le deuil sa nièce Linda Mireault (Michel), sa belle-famille: belle-maman Thérèse Champagne, Lise (François), Diane (Théo), Gaétane (Jean-Marc), Denis, Suzanne (Jean-François), Carole et plusieurs neveux, nièces et amis.Un merci spécial à Ginette et Michel Bérubé, voisins et amis.