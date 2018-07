DAIGNEAULT, Gilles



Au CHUM de Montréal, le 15 juillet 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Gilles Daigneault, conjoint de Mme Marie-Paule Lapointe.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Steve St-Germain (Wensey) et Eric St-Germain (Julie), ses petits-enfants Emy, Dylan, Brandon et Jayden, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 juillet de 13 heures à 16 heures au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEUn hommage lui sera rendu ce jour même à 16 heures au salon.