BEAUDIN, Maurice



Au Centre d'hébergement de St-Rémi, le 14 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Maurice Beaudin, de St-Rémi, époux de Mme Marcelle Bédard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Denise Oligny), Réjean (Carole Giroux), Gérard (Brigitte Boyer), Johanne (Rosaire Boyer) et Jean-Yves (Annie Poupart), ses petits-enfants: Chantal, Caroline, Marie-Josée, Pascal, Pier-Yves, feu Amélie et Julie-Ann, ses arrière-petits-enfants Xavier, Zoé, Samuel, Cédric et Océane, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 21 juillet 2018 à compter de 12h30. Les funérailles suivront à 14h ainsi que l'inhumation au cimetière de St-Rémi.