VAILLANCOURT, Guy



13 septembre 1952 - 21 mai 2018À St-Eustache, le 21 mai 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Guy Vaillancourt.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Calvé, sa soeur Lise Vaillancourt, ses enfants Patrick et Josée (Alain), ses belles-filles Katy (Richard) et Christine (Réjean), ses sept petits-enfants ainsi que parents et nombreux amis.Vous êtes invités à venir dire un dernier au revoir à M. Vaillancourt, le 4 août 2018 de 13h à 14h30 à la salle communautaire de Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot, Pointe-aux-Anglais (Oka), J0V 2B0). Ce sera suivi à 14h45, d'une cérémonie ainsi que l'inhumation au Jardin des Cendres du Cimetière de St-Placide (situé à côté du 1595, route 344, St-Placide).Au lieu des fleurs, des dons à la maison de soins palliatifs Sercan seraient appréciés selon les dernières volontés de M. Vaillancourt. Cet organisme a apporté un accompagnement et des soins de confort exceptionnels dans les derniers moments de vie de celui-ci.50, rue ChénierSaint-EustacheJ7R 1X1450-491-1912https://www.jedonneenligne.org/fondationsercan/index.php