TALON, Bertrand



Le 12 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Bertrand Talon, époux de Mme Ida Fortin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Rachel Fournier, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.www.salondemers.com