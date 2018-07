THOUIN LAPOINTE, Pierrette



Le lundi 16 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans et 9 mois, Pierrette Thouin, épouse de feu Jean-Maurice Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (Jean Bouchard), André (Suzanne Houle), Diane (François Laramée), ses petits-enfants, Nicolas, Fanie et Hugo Mousseau, Caroline et Bruno Lapointe, Maxime et Élisabeth Laramée ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants, son neveu, sa nièce ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 21 juillet 2018 de 9h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.