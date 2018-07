PILON MAYER, Jeannette



À Montréal, le lundi 9 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 88 ans, Jeannette Pilon Mayer (feu André Mayer).Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Normand), son fils Pierre (Louise), ses petits-enfants Martine, Marilyne, Jonathan et Sébastien, ses six arrière-petits-enfants Jheremy, Manuel, Dylan Romeo, Ismaël, Aïsha et Victoria, ses soeurs Aurore, Lucette et Monique (Normand) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 4 août 2018 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.