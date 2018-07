DE GRANPRÉ, Sr Gemma

(Gemma-du-Sauveur, M.I.C.)



Au Pavillon Délia Tétreault, est décédée le mardi 10 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, Sr Gemma De Grandpré m.i.c. Elle était la fille de feu Germain De Grandpré et de feu Imelda Sylvestre.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Jacques (Nicole Fortin), ses neveux, nièces, parents et ami(e)s.Elle était la soeur de: feu Thérèse (feu Léon Pierre Poulin), feu Jean-Guy (Marie-Claire Laflamme), feu Pierre-Ange (Noella Roy), feu Jacqueline (feu Germain Côté), feu Rita (feu Réal Armstrong), feu Maurice (Claudette Desmarais) et de feu Lucien (Marcelle Gauthier).Elle sera exposée à la:DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100, PLACE JUGE-DESNOYERSPONT-VIAU, LAVAL, QCle samedi 21 juillet 2018 à 12h30. Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h15 à la chapelle de la Communauté. L'inhumation se fera au cimetière de la Congrégation à Pont-Viau.Vos dons pour nos missions sont appréciés.