LARIVIÈRE, Roland



Le 7 juillet 2018, entouré de tout l'amour de ses proches, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, est décédé à 89 ans, Monsieur Roland Larivière, marié depuis 65 ans à sa chère épouse, Jacqueline Racette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Serge (Suzanne Larivière), sa fille Joanne, LL.B., D.D.N., ses petits-enfants adorés Valérie Larivière (Francis Gemme) et Simon Larivière (Anaïs Filion) ainsi que son arrière-petite-fille Myakim Larivière (fille de David Thiboutot).Ses soeurs Donalda Bergeron, Claire Caron, Gemma Rail, Reina Piette, Mariette Cain ainsi que de nombreux neveux, nièces et parents sont également affectés par son départ.La famille tient à remercier le Dre Nathalie Lemieux de l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour son empathie et son éthique professionnelle en des circonstances difficiles pour nous. Merci également à Stéphanie de ce service. Nos remerciements sont également exprimés à l'égard de Éliane Choquette de l'Unité d'hospitalisation brève (UHB) pour son implication dans la qualité des soins de fin de vie prodigués à papa. Sa grande disponibilité et son partage de connaissances associées à la fin de vie ont été fort appréciées et rassurantes. Nous tenons à souligner le travail dévoué et consciencieux de Mohammed Zemouche, Miheala Cretu ainsi que du Dre Tania Decobellis tous de l'UHB.La famille recevra les condoléances au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682lundi le 23 juillet de 12h30 à 14h suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada ou à la Fondation québécoise du cancer.