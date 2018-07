DUGUAY, Valmond



À l'hôpital Anna-Laberge, le 12 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Valmond Duguay, époux de Mme Lise Bleau, de St-Philippe.Outre sa femme, il laisse dans le deuil ses enfants Anne, Gaëtan (Nathalie) et Éric (Geneviève), ses petits-enfants Cassandra, Justin, David, Gabriel, Maïka et Thomas, ses arrière-petits-enfants Clara et Colin, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances en l'église de St-Philippe le samedi 21 juillet 2018 dès 13h, suivi des funérailles à 14h et de l'inhumation au cimetière de St-Philippe.