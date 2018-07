PÉRUSSE, Sr Yvette



Au Pavillon St-Joseph, le 17 juillet 2018, est décédée Soeur Yvette Pérusse, p.f.s.f. à l'âge de 91 ans et 8 mois, dont 68 ans de profession religieuse. Elle était la fille de feu Arthur Pérusse et de feu Adélina Richer.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, des cousins, cousines et amies.Elle sera exposée vendredi le 20 juillet 2018 à 9h00 au:900, CÔTE-VERTUVILLE SAINT-LAURENT, QCLa célébration de la Parole aura lieu à 9h30 et les funérailles seront célébrées à 10h45 au même endroit. L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise.Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Prière de ne pas envoyer de fleurs.