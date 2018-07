LONGTIN, Gisèle



est décédée paisiblement au CHSLD Sainte-Anne-de-Bellevue, à l'âge de 76 ans.Elle était la mère de François, Guylaine (David) et Paul. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants chéris: Ludovik, Audréane, Mégane, Jordan, Molie, Naomi et Maïté ainsi que son arrière-petite-fille Koralie; ses frères et soeurs feu Jean-Guy, feu Gilles (Ginette), Rachel (Nicole), Louise, Thérèse (Peter); ainsi que ses ami(e)s.La famille recevra les condoléances au:22025 AUT TRANSCANADIENNESENNEVILLE, H9X 3L7(514) 457-4440le samedi 21 juillet à partir de 10h00 suivi d'un service en chapelle à midi.