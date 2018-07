REGIMBALD, Jean-Louis



À Montréal, le 17 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement M. Jean-Louis Regimbald.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie et Patrice (Nathaly Ledoux), ses petits-enfants Lou, Rose, Jules et Violette sa soeur Marie-Paule ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 22 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 20h30 au salon même.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant de l'unité d'urologie du CHUM pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié