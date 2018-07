CROTTY, Jacques



Le 16 juillet 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé Jacques Crotty.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Denis, Roger (Sandra), Diane (Serge), Ginette (Normand), Jean (Louise), Raymond (Suzie), ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces et tous ses amis de golf et de tennis.Selon la volonté du défunt, les funérailles seront célébrées en famille, de façon privée.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Z 1A2www.dignitequebec.com